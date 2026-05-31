İran’da "satanist faaliyet" baskını. Tahran’daki kafe kapatıldı

İranlı yetkililer, başkent Tahran ’ın merkezinde bulunan bir kafeyi “satanist faaliyetleri teşvik ettiği” iddiasıyla kapattı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kararın gerekçesi olarak kafede düzenlenen Batı tarzı müzik etkinlikleri gösterildi.

“ANORMAL DAVRANIŞLARA ZEMİN HAZIRLADI” İDDİASI

Tahran’ın en bilinen caddelerinden biri olan Valiasr Caddesi’ndeki kafenin, Batı tarzı müzik etkinliklerine ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Fars Haber Ajansı, söz konusu etkinliklerin “anormal davranışlara ortam hazırladığını” öne sürdü.

“SATANİST HAREKETLER YAPILDI”

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre polis, kafedeki müşterileri “satanist hareketler” yapmakla suçladı.

Tasnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan sessiz bir videoda, kalabalık bir mekanda gitar çalan performans sanatçılarının yer aldığı ve bazı müşterilerin müziğin ritmine uygun şekilde başlarını salladığı görüldü.

BENZER MÜDAHALELER DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

İran yönetimi daha önce de “satanizm ” propagandası yaptığı iddia edilen toplantı, konser ve sosyal ağlara yönelik baskınlar ve gözaltılar düzenlemişti.

Yetkililer geçmişte bazı rock ve heavy metal konserlerini de “satanist etkinlikler” olarak nitelendirmişti.

İslam Cumhuriyeti yönetimi, uzun süredir İslami değerlere aykırı gördüğü veya Batı kültürünün etkisi altında olduğunu düşündüğü etkinlik ve organizasyonlara yönelik müdahaleleriyle biliniyor.