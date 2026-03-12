İran'da savaşın ABD'ye faturası belli oldu

Pentagon yetkilileri, İran’a karşı yürütülen savaşın maliyetine ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı değerlendirmeyi Kongre üyeleriyle paylaştı.

Capitol Hill’de yapılan kapalı oturumlu bilgilendirme toplantısında Pentagon yetkilileri, operasyonun ilk altı gününde maliyetin 11 milyar 300 milyon doları aştığını açıkladı.

Bilgilendirmeye dair bilgi sahibi üç kaynağa göre bu rakam yalnızca ilk günlerin doğrudan operasyon maliyetlerini kapsıyor.

BİRÇOK GİDER HENÜZ HESABA KATILMADI

Yetkililer, açıklanan rakama operasyon öncesinde yapılan askeri yığınak, personel sevkiyatı ve teçhizat hazırlıkları gibi pek çok harcamanın dahil edilmediğini belirtti.

Bu nedenle Kongre üyeleri, Pentagon’un hesaplamaları tamamladıkça toplam maliyetin önemli ölçüde artacağını öngörüyor.

MÜHİMMAT HARCAMASI BEKLENENDEN YÜKSEK

Daha önce New York Times ve Washington Post’un aktardığı bilgilere göre, savunma yetkilileri yaptıkları başka bir bilgilendirmede savaşın ilk iki gününde 5 milyar 600 milyon dolarlık mühimmat kullanıldığını söylemişti.

Bu rakam, operasyonun mühimmat tüketiminin kamuoyuna açıklananın çok üzerinde olduğunu gösteriyor.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ise operasyonun ilk 100 saatinin maliyetini 3 milyar 700 milyon dolar, yani günlük ortalama 891 milyon dolar olarak hesaplamıştı.

KULLANILAN SİLAHLARIN MALİYETİ

Operasyonun ilk bombardıman dalgasında kullanılan silahlar arasında AGM-154 güdümlü süzülme bombaları da bulunuyor. Bu mühimmatın birim maliyeti 578 bin ile 836 bin dolar arasında değişiyor.

ABD Donanması yaklaşık yirmi yıl önce bu bombalardan 3 bin adet satın almıştı. ABD ordusu daha sonra daha ucuz seçeneklere yönelerek JDAM gibi sistemleri kullanmaya başladı.

Bu sistemde kullanılan en küçük savaş başlığının maliyeti yaklaşık bin dolar, güdüm kiti ise yaklaşık 38 bin dolar olarak belirtiliyor.

BÜTÇE TARTIŞMASI DA BÜYÜYOR

Savaşın artan maliyeti Washington’da yeni bir bütçe tartışmasını da beraberinde getirdi.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler, özellikle de Pentagon bütçesini finanse eden alt komitenin başkanı Mitch McConnell, ABD’nin mühimmat üretimini artırması gerektiğini savunuyor.

Ancak Cumhuriyetçi Parti içinde bazı isimler askeri harcamaların artırılmasına mesafeli yaklaşıyor ve uzun süreli bir savaşa dönüşme riski taşıyan bir operasyon için ek bütçe paketine karşı çıkıyor.