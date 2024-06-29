İran'da seçim | Oy sandıklarını taşıyan araca saldırı: 2 kişi öldü

İran'da oy sandıklarına saldırı düzenlendi.

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask kentinde, cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sandıklarını taşıyan araca yapılan silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü açıklandı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıkları alarak Rask’tan Cekigur kentine giden araç hedef alındı.

Hayatını kaybedenlerin seçim görevlisi olduğu belirtildi. Bazı sandık görevlileri de yaralandı.



İran'da 28 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi saat 24.00'e kadar uzatılmış ve bu saatten sonra sadece seçim merkezlerine girebilen kişiler oy kullanmaya devam etmişti.



Daha sonra sayımı yapılan oylar, şehirlerdeki seçim kurullarına taşınmıştı.

