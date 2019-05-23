İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Mücteba Halidi, yaptığı yazılı açıklamada, Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Rezevi Horasan, Güney Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, İsfahan, Kirmanşah, Kürdistan, Fars, Huzistan, Kirman, Loristan, Merkezi, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Gilan eyaletlerinde 8 Mayıs'tan bu yana etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin yaralandığını belirtti.



Halidi, bu kişilerden 4'ünün sel sularına kapılarak, 20'sinin ise yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.



İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Selimi de olumsuz hava şartlarından etkilenen 83 kent ve köye yardım ulaştırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Selimi, "Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 2 bin 50 kişiye yardım ulaştırıldı" dedi.



İran'da 17 Mart'ta başlayan ve yaklaşık bir ay süren şiddetli yağışlarda da 78 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi yaralanmıştı.



İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay ekibi, İran Kızılayı ile ortak organizasyonlarla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

