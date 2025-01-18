İran'da silahlı saldırı: Önce yargıçları sonra kendini vurdu

İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 yargıç hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İran'da silahlı saldırı: Önce yargıçları sonra kendini vurdu

resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlı bir saldırgan tarafından yargıçlara düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki yargıç yaşamını yitirdi.

Bir yargıç ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.

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