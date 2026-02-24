İran’da telefonlara gelen SMS’in sırrı ortaya çıktı
24.02.2026 00:04
Anadolu Ajansı
Kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.
AA
İran’da telefon kullanıcılarına gelen, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili kısa mesajın reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu atıldığı ortaya çıktı.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.
Mesajda "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim" ifadeleri yer aldı.
SMS'in reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu gönderildiği öne sürüldü.
Kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.