İran'da toplu zehirlenme vakaları: 100 bini aşkın kişi gözaltına alındı

İran'da Burucerd Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentteki okullarda toplu zehirlenme olaylarıyla ilgisi tespit edilen kişilerin yakalandığı belirtildi.



Özellikle son günlerde bazı okullarda meydana gelen olayların öğrenciler ve aileler arasında endişelere neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda okulları kapatmak, okulların düzenini, güvenliğini ve öğrencilerin huzurunu bozmak amacıyla hareket eden kişiler tespit edilerek gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, kaç kişinin gözaltına alındığı belirtilmezken toplu zehirlenme vakalarının faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağı kaydedildi.



İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana, genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda zehirlenme vakaları görülüyor. İRAN'DAKI OKULLARDA TOPLU ZEHİRLENME VAKALARI



İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana, genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda zaman zaman toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor.



Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Şu ana kadar ülke genelinde yüzlerde okulda binlerce öğrenci zehirlendi.



İran İçişleri Bakanlığı, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Yaklaşık bir aydır yaşanmayan toplu zehirlenme vakaları son günlerde yeniden görülmeye başlandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin