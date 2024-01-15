İran'da tutuklu iki kadın gazeteci serbest

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Devrim Mahkemesi’nin hapis cezası verdiği tutuklu gazeteciler Muhammedi ile Hamidi, kefaletle serbest bırakıldı.



İki gazeteci, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından verilen cezalarının temyiz mahkemesinde onaylanması durumunda yattıkları süre göz önünde bulundurularak cezalarının kalan kısmını yatmak üzere cezaevine geri dönecek.



Karara göre, Muhammedi'ye verilen toplam 12 yıl hapis cezası 6 yıl olarak, Hamidiye verilen 13 yıl ceza ise 7 yıl olarak uygulanacak.



Gazeteci Muhammedi “ABD ile işbirliği yapmak" suçlamasıyla 6 yıl, "ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmaktan" 5 yıl ve "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapse mahkum edilmişti.



Bir diğer gazeteci olan Hamidi'ye ise "ABD ile işbirliği yapmaktan" 7 yıl, "ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmaktan" 5 yıl ve "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası verilmişti.



Hamidi, Mahsa Amini'nin hastanedeki görüntülerini haberleştirmesinin ardından 22 Eylül 2022'de gözaltına alınmış, Muhammedi ise Emini'nin cenaze merasimini haberleştirdikten sonra gözaltına alınmıştı.



MAHSA AMİNİ GÖSTERİLERİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.



Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.



Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, 100'den fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.