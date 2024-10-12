İran’da uçuş emniyeti için yeni karar: Cep telefonu dışında cihaz yasaklandı

Ortadoğu’da yaşanan savaş gerilimi, ülkeleri uçuş güvenliği konusunda yeni adımlar atmaya yöneltti. İran, uçaklarda cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı.

İran’da uçuş emniyeti için yeni karar: Cep telefonu dışında cihaz yasaklandı

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, uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.

Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

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