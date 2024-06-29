İran'da ülke tarihinin en düşük katılımlı seçimi yapıldı

İran'da Reisi'nin ölümünün ardından düzenlenen erken seçimler, şimdiye kadarki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 40'ta kaldı.

İran'da ülke tarihinin en düşük katılımlı seçimi yapıldı

'da yapılan 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde katılım yüzde 40'ı geçemedi.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bugün oy sayımının tamamlanmasınına ardından bakanlık binasındaki seçim merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ülke genelinde yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını söyleyen İslami, katılımın yüzde 40 civarında gerçekleştiğini belirtti.

Buna rağmen İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tahran eyaleti genelinde ve Kum'da son seçimine göre katılım oranlarında artış olduğu görüldü.

Ülkede 18 Haziran 2021'de yapılan seçimler, o tarihe kadar en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuş ve katılım yüzde 48,8'de kalmıştı.

2021'deki seçimlerde cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, geçen ay helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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