İran’da vaka rekoru kırıldı: Bir hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İran’da Delta varyantı etkisiyle vaka sayılarının artması endişeye yol açtı.

Geçtiğimiz 24 saatte 27 bin 444 vaka sayısı kaydedilen ülkede, pandeminin başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Rekor vaka sayısı ile birlikte 250 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hükümet yetkileri yaptıkları açıklamada, bir hafta süreyle başta başkent Tahran ve Elburz eyaleti ve çevresinde tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktardı.

Ülkede 14 Nisan’da kaydedilen 25 bin 582 vaka sayısı rekorunun kırılmasının ardından eyaletlerde yalnızca temel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verildiği belirtildi.

OFİSLER, TİYATROLAR, SPOR TESİSLERİ KAPATILDI

Delta varyantının ülkedeki vakaların artışındaki en büyük etken olduğu belirtilirken vaka sayılarının azalması için çoğu ofis, tiyatro ve spor tesisinin kapatılması kararının alındığının altı çizildi.

Ortadoğu’da pandeminin en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İran’da, pandeminin başından bu yana 3 milyon 580 bin vaka kaydedilirken, 87 bin 624 kişi ise hayatını kaybetti.

83 milyonluk ülkede corona virüs ile mücadele kapsamında ise yalnızca 2,3 milyon kişinin iki doz aşı olduğu belirtildi.