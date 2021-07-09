İran'da vaka sayısı yüzde 20 arttı

Ortadoğu'da Corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen İran 5. dalgayla mücadele ediyor. Ülkede daha bulaşıcı Delta varyantının yayılmasıyla vaka sayısı her geçen gün artıyor. Son 2 haftada günlük yeni vaka sayıları yüzde 20 yükseldi.



Halk tablonun kötüleşmesinden salgınla mücadele konusundaki çabalarının yetersiz olduğu gerekçesiyle hükümeti sorumlu tutuyor.



İran'da geliştirilen yerli aşı ile yetişkin nüfusu aşılama süreci de hızlandırıldı. Geçen haftalarda uygulanmaya başlanan COVIran Bereket aşısı ile toplu bağışıklık sağlanması amaçlanıyor.



Özellikle ABD'nin uyguladığı yaptırımlarının İran'ın yabancı aşıları satın almasını güçleştirdiği ve teslimatları yavaşlattığı belirtiliyor.



Başkent tahran ve 91 şehir yüksek risk kabul edilen kırmızı bölge ilan edildi. Bu kentler arasında seyahat kısıtlamaları getirildi. Gerekli olmayan işyerleri kapatıldı.



83 milyon nüfuslu İran'da şu ana kadar virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 84 bin 600'ü geçti. Bu ortadoğu'da kaydedilen en yüksek sayı.



Salgın başından bu yana 3 milyonu aşkın vaka tespit edildi.

