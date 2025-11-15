İran'da yağmur duası: Halk gözyaşlarıyla dua etti

İran'da kuraklık büyük bir krize dönüşmüş durumda.

Yüzlerce kişi, sadece iki haftalık suyu kalan başkent Tahran'ın kuzeyindeki bir camide bir araya gelerek yağmur yağması için dua etti. Kimileri dua ederken gözyaşlarını tutamadı.

Başkent Tahran, Elburz Dağlarının güney yamaçlarına kurulu bir şehir. Dağın normalde yılın bu zamanında karla kaplı olan zirvesi hala kurak durumda. Kuraklık nedeniyle başkentin taşınması bile gündemde.

ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞKENTİN SUYU KESİLECEK

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da kısa süre içinde yağmur yağmaması halinde gelecek ay itibarıyla kentte su kesintilerine gidileceğini duyurdu.

Bir sonrası aşama olaraksa kentin tahliye edilmesi olasılığını işaret etti.

YAĞIŞ SON BEŞ YILDIR DÜŞÜYOR

İran genelinde son beş yıldır yağış miktarlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki rezervlerin azalmasına yol açtı.

Bu durum, sadece yüzey sularında değil, yeraltı su rezervlerinde de düşüşe neden oldu. Yetkililere göre, başkente içme suyu sağlayan beş büyük barajdan biri tamamen boş, bir diğerinin kapasitesi ise yüzde sekizinin altında.

Tahran Eyaleti Su İdaresi, mevcut baraj rezervlerinin Tahran'a en fazla iki hafta daha su sağlayabileceği uyarısında bulunuyor.