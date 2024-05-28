İran'da yas sona erdi: Meclis göreve başladı

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen yas süreci bitti. Ülke, Cumhurbaşkanlığı seçim atmosferine girdi. 28 Haziran'da yapılacak seçimler için başvuru süreci perşembe günü başlayacak.

İran'da yas sona erdi: Meclis göreve başladı

Haber: Derya Acemoğlu 'da resmi yas süreci sona ererken Meclis iş başı yaptı. Ülkede 1 Mart ve 10 Mayıs'taki milletvekili seçimleriyle şekillenen yeni Meclis, göreve başladı.


Törene yasama, yürütme ve yargı başkanları ile üst düzey sivil ve askeri yetkililer tam kadro katıldı.

Törenin açılış konuşmasını en tecrübeli milletvekili olarak geçici Meclis Başkanı seçilen Alaaddin Burucerdi yaptı.

İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak "her türlü saldırı ve zorbalığa karşı kararlılıkla hareket edeceğini" söyledi.

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"ABD'YE KARŞI MÜCADELE"

Burucerdi, 'ın dış politikasının temel ilkesi olarak ABD'ye karşı mücadelenin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrasında göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir de törende konuşma yaptı.

Ülke bir yandan da 28 Haziran'da gerçekleşecek olan yeni Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor. Adayların resmi başvuru işlemleri 30 Mayıs'ta başlayacak ve 5 gün sürecek.

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CUMHURBAŞKANI ADAYLARI BELLİ OLUYOR

Eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan ile eski güvenlik konseyi sekreteri Said Celili adaylık başvurusu yapacaklarını açıkladı.

Eski meclis başkanı Ali Laricani ile Muhammed Bakır Galibaf da muhtemel adaylar arasında.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da şartları değerlendirdiğini söyleyerek adaylık sinyali vermişti.

Aday adaylarının seçimlere katılmak için uygun olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

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