İran'da yeniden patlama sesleri

İran medyası Kunarek, Buşehr, Çoğadek ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda üç tankere dron atılmasının ardından İran'a saldırılar başlatmıştı. Dün ve önceki gece de İran'a saldırılar düzenlemişti.

İran bu saldırılara Körfez ülkelerindeki Amerikan yerleşkelerini hedef alarak yanıt vermişti.



15 HAZİRAN'DA ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

İki ülke arasında 15 Haziran'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Buna göre iki ülke arasında daha ileri müzakere aşamasına geçilecekti. Ancak ateşkese uyulmaması görüşmeleri sekteye uğrattı.