İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

Haberler - İHA 08.06.2022 - 10:59
İran’ın Yezd kentine giden yolcu treninin 4 vagonu yerel saatle 05.30'da Tabas yakınlarında raydan çıktı. Olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.
RAYDAN ÇIKMADAN ÖNCE İŞ MAKİNESİYLE ÇARPIŞTI
Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi yaptığı açıklamada, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurtarma ekiplerinin vagonlarda çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle can kaybının artabileceğini söyleyen Vali Rahimi, trenin raydan çıkmadan önce bir iş makinesiyle çarpıştığını söyledi.
Trende 348 kişinin bulunduğu öğrenildi.