İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

İran’da yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Haberler - İHA 08.06.2022 - 10:59

İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

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’ın Yezd kentine giden yolcu treninin 4 vagonu yerel saatle 05.30'da Tabas yakınlarında raydan çıktı. Olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

17 kişinin öldüğü trende 348 kişi bulunuyordu. 17 kişinin öldüğü trende 348 kişi bulunuyordu.

RAYDAN ÇIKMADAN ÖNCE İŞ MAKİNESİYLE ÇARPIŞTI

Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi yaptığı açıklamada, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurtarma ekiplerinin vagonlarda çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle can kaybının artabileceğini söyleyen Vali Rahimi, trenin raydan çıkmadan önce bir iş makinesiyle çarpıştığını söyledi.

Trende 348 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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