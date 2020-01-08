İran'da yolcu uçağı düştü, 176 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi!

Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran’ın başkenti Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptı.

İçerisinde mürettebatla birlikte 176 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran’a yakın Parand bölgesinde düştü.

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uçaktakilerin yakınlarına başsağlığı diledi. Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi, kazada 9'u kokpit üyesi olmak üzere 11 vatandaşının öldüğünü açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı uçakta bulunan diğer yolcuların 10'unun İsveç, 82'sinin İran, 63'ünün Kanada ve 4'ünün Afganistan, 3'ünün Alman ve 3'ünün Birleşik Krallık vatandaşı olduğunu aktardı.

Ukrayna Uluslararası Havayolları, uçakta hiçbir sorun olmadığını iddia ederek kaza yapan uçağın deneyimli kokpit ekibe sahip en iyi uçaklarından biri olduğunu bildirdi.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.



Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.



Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

VİDEO: UÇAĞIN DÜŞME ANI

ZELENSKİY'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının Tahran’da düşmesini “Orta Doğu’da korkunç haber” diye nitelendirdi.



İlk bilgilere göre bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini aktaran Zelenskiy "Büyükelçiliğimiz trajedi ile ilgili bilgileri ve ölenlerin listesini netleştiriyor. Bütün yolcuların ve mürettebatın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

