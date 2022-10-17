İran'daki Evin Hapishanesi yangınında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran'daki hapishane yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.



Olay, siyasi mahkumların, özellikle casuslukla suçlanan çifte vatandaşların bulunduğu kadınlar hapishanesinde meydana geldi. Açıklamaya göre bir atölyede hırsızlık ve mali suçlardan yatan bir grup mahkum arasında kavga çıktı.



Hapishane kavga sırasında ateşe verildi. İran'ın resmi haber ajansı bazı mahkumların hapishaneden kaçmaya çalıştığını belirtti. Yangın söndürülürken, hapishaneden kaçan olmadığı da açıklandı.



Evin Hapishanesi, Batılı insan hakları örgütleri tarafından sıklıkla eleştiriliyor.

ABD KARA LİSTEYE ALDI

Olayda çok sayıda mahkum da yaralandı. Savcılık, yangının Mahsa Amini'nin ölümü nedeniyle başlayan gösteriler ile ilgisinin bulunmadığını aktardı.



Öte yandan, Evin Hapishanesi Batılı insan hakları örgütlerinin eleştirilerine konu oluyor.



ABD yönetimi de daha önce hapishaneyi, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle kara listeye almıştı.

İRAN'DA HAPİSHANEDE YANGIN