İran'daki gösterilerde 30 bin kişi öldürülmüş olabilir iddiası

Time Dergisi, İran Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililere dayanarak yayınladığı haberinde, "gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği" yönündeki iddiada bulundu. Haberde protestoculara yönelik patlayıcı madde kullanılmış olabileceği yönünde uzman görüşü de bulunuyor.



İran ise iddiayı yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya platformunda iddialar hakkında "Hitler tarzı büyük bir yalan" nitelemesinde bulundu. Bekayi, "İran sokaklarında öldürmeyi planladıkları sayı bu değil miydi? Ama başaramadılar" ifadesini kullandı.

Bekayi, 30 bin kişinin hayatını kaybettiğine dair iddiaların "kötü niyetliler" tarafından ortaya atıldığını savunarak, "şimdi de medyada sahtekarlık yapmaya çalıştıklarını" kaydetti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.