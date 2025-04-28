İran’daki liman patlamasında can kaybı 46’ya yükseldi

İran’ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentinin limanında 26 Nisan Cumartesi günü meydana gelen patlamada can kaybı artıyor.



İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, patlamadaki ölü sayısı 46’ya yükseldi, bini aşkın yarlının çoğu kaldırıldıkları hastanelerden taburcu edildi.

Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinin Kriz Yönetim Direktörü Mehrdad Hassanzadeh, patlamanın yaşandığı limana işaret ederek, “Şehid Recai Limanı’ndaki yangında can kaybı 46’ya ulaştı” dedi. Hassanzadeh, 138 yaralının halen hastanelerde tedavi altında olduğunu, diğer yaralıların ise taburcu edildiğini aktardı.



DSÖ, İRAN’A TIBBİ MALZEME GÖNDERDİ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da İran’daki patlamaya ve DSÖ’nün bu bağlamda yürüttüğü çalışmalara dair X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.



"Düşüncelerimiz İran'daki trajik patlamadan etkilenen insanlarla birlikte" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sevdiklerini kaybedenlere taziye dileklerini iletti. Ghebreyesus, "DSÖ, yaralıların tedavisi için acil tıbbi malzeme gönderdi" bilgisini paylaştı.



“SABOTAJ OLDUĞUNA DAİR BULGU YOK”



İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehir Recai Limanı'nda 26 Nisan Cumartesi günü öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği, limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla 40 kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın kişinin de yaralandığı bildirilmişti.



Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü. İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.

