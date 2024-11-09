İran'daki özgürlük protestosu Londra'ya sıçradı | Soyunarak tepki gösterdiler: "Bu bizim bedenimiz!"

İngiltere'nin başkenti Londra'da kadınlar, İran'da ve tüm dünyada ses getiren bir protestoya imza atan genç kadına destek için sokağa çıktı.

Bir grup İranlı aktivist, geçtiğimiz günlerde Tahran'daki bir üniversitede zorunlu örtünme uygulamalarını protesto etmek amacıyla iç çamaşırına kadar soyunan kadın öğrenciye destek eylemi yaptı.

Londra'da dün yapılan eylemde iç çamaşırlarıyla görünen Zara Agharezaei, İran Uluslararası Televizyonu'na yaptığı açıklamada, “Yasaklar ülkesinde, o hareket etmeyi seçti. Bu benim bedenim, bizim bedenimiz, tüm kadınların bedeni ve kimsenin bizim adımıza karar verme hakkı yok” diye konuştu.

Iran International'ın bildirdiğine göre kadın protestocular dün, Londra Parlamento Meydanı'ndaki heykelin önünde toplandı.

Kadınların boyunduruk altına alınmasını konu alan distopik bir roman olan Damızlık Kızın Öyküsü'ndeki karakterler gibi kırmızı cübbeler giyerek Trafalgar Meydanı'na yürüdüler ve yürüyüşlerini Piccadilly Circus'ta sonlandırdılar.

EYLEMİN ARDINDAN TUTUKLANDI

İranlı protestocu öğrenci, Tahran İslami Azad Üniversitesi'nde güvenlik güçleri tarafından başörtüsü nedeniyle uğradığı belirtilen saldırıya tepki olarak kıyafetlerini çıkardıktan sonra tutuklanmıştı.

Üniversitenin Bilim ve Araştırma Şubesi avlusunda oturan öğrencinin videosu, İran sosyal medyasında hızla yayıldı ve bazı kullanıcılar onun Fransız Edebiyatı son sınıf öğrencisi Ahu Derya olduğunu söyledi. Ancak genç kadının kimliği doğrulanmadı.

Yetkililer daha sonra öğrencinin akıl sağlığıyla ilgili bir sorun yaşadığını iddia etti. Tahran hükümeti, daha önce de muhalifler ve protestocular için "akıl sağlığı bozuk" iddialarını ortaya atmıştı.

