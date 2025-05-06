İran’daki patlamada 70 kişi ölmüştü: Limandaki yangının sebebi belli oldu

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da yaşanan ve 70 kişinin ölümüne yol açan patlamaya sebep olan yangının kaynağını açıkladı.

Limandaki konteynerlerin standart dışı bir şekilde yerleştirildiğini ve gıda maddeleri ile kimyasal maddelerin yan yana tutulduğunu aktaran Kolivend, "Dolayısıyla ilk tespitler olayın dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığı ve güvenlik ve mesleki ilkelere uyulmadığı yönünde" dedi.



Kolivend, yangının çıkış nedenine ilişkin ise "Şehid Recai Limanı'ndaki yangın, bir forkliftten çıkan kıvılcımla başladı. Orada bir itfaiye aracı olsaydı bu yangını ve yayılmasını kolayca önleyebilirdi" dedi.



YAKLAŞIK BİN 200 KİŞİ YARALANMIŞTI

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmişti.



İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin de yaralandığı patlamada sabotaj ihtimalini reddetmişti. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını bildirmişti. Olayla ilgili "ihmal ve kusuru" olduğu tespit edilen limanda görevli biri kamu diğeri özel sektörde görevli iki yönetici gözaltına alınmıştı.

