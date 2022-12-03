İran'daki protestolarda 200'den fazla kişi öldü

İran Güvenlik Konseyi, ülkede genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar sırasında güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'daki protestolarda 200'den fazla kişi öldü

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resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Konseyi, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "polisin doğrudan hiçbir eyleminin Mahsa Emini'nin ölümüne yol açmadığına dair Adli Tıp Kurumu, uzman doktorlar ve Emniyet Müdürlüğünün raporları olmasına rağmen genç kadının ölümünün ülkede karışıklık için bir bahane olarak kullanıldığı" öne sürüldü.

Protestolar sırasında güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ancak yaşamını yitiren sivillerin bazılarının "silahlı muhalif gruplar" tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca Mahsa Emini'nin 16 Eylül'deki ölümünün ardından başlayan gösterilerde hükümet, kamu ve özel mülklere yönelik saldırılarda trilyonlarca tümen maddi zarar oluştuğu bilgisi verildi.

Devrim Muhafızları komutanı, gösterilerdeki ölü sayısının 300'ü aştığını açıklamıştı.

İran'daki protestolarda 200'den fazla kişi öldü - 1

MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyordu.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki bir konuşmasında, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 448 protestocunun öldüğünü bildirmişti.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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