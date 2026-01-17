İran'daki protestolarda can kaybı 3 bine yükseldi

İran genelinde patlak veren protestolarda 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hak örgütleri, sekiz gün süren internet kesintisinin ardından ülkede “çok sınırlı bir bağlantı artışı” yaşandığını açıkladı.

ABD merkezli insan hakları izleme grubu HRANA, doğrulanmış can kaybının 3 bin 90 olduğunu, bunların 2 bin 885’inin protestocu olduğunu duyurdu. Bazı bölge sakinleri, sert müdahalelerin protestoları şimdilik büyük ölçüde bastırmış göründüğünü, devlet medyasının ise yeni gözaltılar bildirdiğini aktardı.

TAHRAN'DA TANSİYON DÜŞÜYOR

Başkent Tahran’da son dört gündür görece sakinlik olduğu, şehir üzerinde insansız hava araçlarının uçtuğu ancak perşembe ve cuma günleri büyük çaplı protestoların görülmediği belirtildi.

Protestolar 28 Aralık’ta ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilere dönüşmüştü.

İNTERNET KESİNTİSİ NE DURUMDA?

İnternet izleme grubu NetBlocks, X’te yaptığı paylaşımda, 200 saatlik kesintinin ardından ülkede internet erişiminde çok hafif bir artış tespit edildiğini bildirdi. Ancak bağlantı seviyesinin hala normalin yaklaşık yüzde 2’si düzeyinde olduğu kaydedildi.

Yurt dışındaki bazı İranlılar, cumartesi sabahı ülkedeki kullanıcılarla kısa süreli mesajlaşabildiklerini aktardı.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın protestocuları idam etmesi halinde “çok sert adımlar” atılacağı uyarısında bulunmuştu. Trump, Tahran yönetiminin toplu idamları durdurduğunu öne sürerek, sosyal medyada “Dün yapılması planlanan tüm idamların iptal edilmesine saygı duyuyorum.” ifadesini kullandı.