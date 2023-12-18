İran'daki siber saldırıları İsrailli grup üstlendi

İran Petrol Bakanı Cavid Owji, istasyonların yüzde 30'unun kullanılabilir olduğunu belirtti.



İran akaryakıt istasyonları birliğinden yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında bir yazılım problemi tespit edildi. Uzmanlar sorunu gidermek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.



2021 yılında benzer bir çöküntü yaşanınca akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Tahran yönetimi olayı siber saldırı olarak nitelendirmiş ve ABD ile İsrail'i suçlamıştı.