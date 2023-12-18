İran'daki siber saldırıları İsrailli grup üstlendi

İran'da sabah erken saatlerinden itibaren akaryakıt sistemleri yazılım hatası vermeye başladı.
Başken Tahran'daki istasyonların yüzde 70'ini kullanılamaz hale getiren saldırıyı İsrail'deki siber korsanların gerçekleştirdiği belirtildi.
İsrail ordu radyosu İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.
Times of Israel gazetesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise Gonjeshke Darande (Yırtıcı Serçe) isimli hacker grubu saldırıyı üstlendi. Gruptan yapılan açıklamada, "Bu siber saldırı İslam Cumhuriyeti'nin ve uzantılarının bölgedeki saldırganlığına bir yanıttır. Hamaney, ateşle oynamanın bir bedeli vardır" ifadelerini kullandı.
İran Petrol Bakanı Cavid Owji, istasyonların yüzde 30'unun kullanılabilir olduğunu belirtti.
İran akaryakıt istasyonları birliğinden yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında bir yazılım problemi tespit edildi. Uzmanlar sorunu gidermek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.
2021 yılında benzer bir çöküntü yaşanınca akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Tahran yönetimi olayı siber saldırı olarak nitelendirmiş ve ABD ile İsrail'i suçlamıştı.
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