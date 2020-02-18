İran’daki uçak kazasında ölenler için Ukrayna’da anıt yapıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Borispol Uluslararası Havaalanı’na, 8 Ocak’ta İran’da yaşanan uçak faciasında hayatına kaybedenlerin 40. günü anısına üzerinde PS 752 - 08.01.2020 yazılı anıt dikildi.

Gerçekleştirilen törene Ukrayna Havayolları (UIA) Genel Müdürü Yevgeniy Dıhne, kazada hayatını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarının elçilik yetkilileri ve kazada ölenlerin aileleri katıldı.

Anma töreninde açıklama yapan Ukrayna Havayolları (UIA) Genel Müdürü Yevgeniy Dıhne, “Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, ekip arkadaşlarımıza, UIA ailesine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Bu anıt taşı Tahran’da yapamazdık. Biz bilerek burayı seçtik. Bizim arkadaşlarımız her uçuş öncesi bunu görsünler ve görevlerini en iyi şekilde yaparak dönsünler. Dönüşte de yoldaşlarını bir kez daha hatırlasınlar” ifadelerini kullandı.

8 Ocak tarihinde UIA'nın PS 752 sefer sayılı Tahran-Kiev uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra İran Devrim Muhafızları’na ait füzelerle vurulmuştu. İran yönetimi bir sürelik sessizliğin ardından uçağı vurduklarını kabul ederek kazada hayatını kaybedenler için tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ödenmesi planlanan tazminatı az bulmuş ve konuyu Avrupa mahkemelerine taşıyacağını ifade etmişti. Uçakta bulunan 176 kişiden ise kurtulan olmadı.