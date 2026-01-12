İran'da tansiyon düşmüyor! Ölü sayısı 500'ü geçti, yüzlerce dükkan yakıldı. ABD'den yeni gözdağı

İran'da 2 haftayı aşan protesto gösterilerinde tansiyon artarak devam ediyor.



Protestoların 16. gününde bu kez rejim destekçileri sokaktaydı. Binlerce kişi başkent Tahran ve ülkenin birçok noktasında bir araya geldi.

Protesto gösterilerinden İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutan rejim yanlıları “İsrail'e ölüm” sloganları attı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bafher Galiban, gösteride yaptığı konuşmada, "Teröristlere karşı savaş halindeyiz" dedi ve İran'a yönelik yeni bir saldırı olması halinde ise ABD Başkanı Donald Trump'a unutamayacağı bir ders verecekleri tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise 8 Ocak'tan bu yana kesik olan internet erişiminin güvenlik birimlerinin eş güdümüyle internet hizmetinin yeniden sağlanacağını belirtti.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahale tehdidi hakkında, "İran savaş arayışında değildir ancak savaşa tamamen hazırdır,” dedi. ülkesinin karşılıklı saygı temelinde müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

ÖLÜ SAYISI 500'Ü AŞTI

Ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protesto gösterilerinde ise bilanço ağırlaşıyor. İran İnsan Hakları Örgütü, hayatını kaybedenlerin sayısının 500'ü aştığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda güvenlik gücü mensubu olduğu da belirtildi. .

REŞT KENTİNDE 300'DEN FAZLA DÜKKAN YANDI

İran devlet televizyonu, Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkanın ateşe verildiği bildirdi.

Bazı dükkanlarda hala itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, bölgede inceleme yapan Gilan Valisi Hadi Hakşinas, Reşt Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

BEYAZ SARAY: TRUMP ASKERİ GÜÇ KULLANMAKTAN ÇEKİNMİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın İran karşı askeri güç kullanmaktan çekinmediğini ancak diplomasiyi tercih ettiğini söyledi.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARIN GEÇMİŞİ

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, 8 Ocak'ta, protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıklamış, belediye otobüsleri ve itfaiye araçlarınında bulunduğu 42 kamu aracı, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın tahrip edildiğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke genelindeki gösterilerede 80 ambulans ve 53 caminin yakıldığını duyurmuştu.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ



ABD Başkanı Trump, İran'ın kırmızı çizgisini "aşmaya başladığını", Tahran yönetimine karşı, "ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri" konusunda yorum yapmayacağını ifade etmişti.

İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var." diye konuştu.

İran'ın ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." dedi.