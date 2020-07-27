İran'dan 200 metrelik sahte uçak gemisi

NTV Haber 27.07.2020 - 10:41
Uydu fotoğraflarında tespit edilen sahte uçak gemisinin ABD'nin bölgede devriye gezen Nimitz sınıfı uçak gemilerine benzetilmeye çalışıldığı görülüyor.
Sahte uçak gemisinin bir benzeri İran'ın 2015 yılında gerçekleştirdiği tatbikatta batırılmış, Tahran yönetimi nükleer müzakereler sırasında attığı adımla batıya gözdağı vermeye çalışmıştı.
Uzmanlar, Tahran yönetiminin benzer bir tatbikat yaparak sahte uçak gemisini batırabileceğini düşünüyor.
ABD'nin bölgedeki uçak gemisi Dwight Eisenhower geçen hafta Hürmüz boğazından geçmiş, görevi Nimitz uçak gemisine devretmişti.