İran'dan 25 milyon vaka açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Şimdiye kadar 25 milyon İranlı'nın virüsle enfekte olduğunu tahmin ediyoruz. Yaklaşık 14 bin kişi de hayatını kaybetti" dedi.



80 milyondan fazla nüfusu bulunan ülke için korkutan bir tablo çizen Ruhani, "30 ila 35 milyon kişinin risk altında olma olasılığı var" ifadesini kullandı.



İran'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 166 yeni vaka tespit edildi.



Ülkede açıklanan resmi verilere göre toplam vaka 271 binden fazla.

Ancak İran Cumhurbaşkanı bu sayının milyonlarca olabileceği mesajını verdi.



200 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirten Ruhani, sayının gelecek günlerde iki katına çıkacağını öngördüklerini ifade etti.



Vaka artışı üzerine Başkent Tahran’da kültürel ve dini faaliyetlere 1 haftalık kısıtlama getirildi.



Ayrıca kafeler, yatılı okullar, lunapark ve hayvanat bahçesi gibi yerlerin de kapatılmasına karar verildi.



Huzistan eyaletinde 3 gün karantina uygulanacağı açıklandı.



Ortadoğu'da virüsten en çok etkilenen ülke olan İran'da toplam can kaybı 14 bine yakın.

