İran'dan ABD askerini öldüren ya da yakalayana 30 bin dolar

İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İran Ordusu Başkomutanı Emir Hatemi, halktan “mali cihada” katılmak için çok sayıda talep gelmesinin ardından yeni bir plan hazırlandığını açıkladı.

Hatemi, “İşgalci bir Amerikan askerini öldüren ya da yakalayıp teslim eden herkese İran İslam Cumhuriyeti Ordusu tarafından 30 bin dolar veya 5 milyar tümen değerinde ödül verilecek.” dedi.

Hatemi, aynı eylemi gerçekleştiren İranlı kadınlara ise ödülün iki katının verileceğini belirtti. Buna göre bir ABD askerini öldüren ya da yakalayan kadınlara yaklaşık 60 bin dolar ödül verilecek.

Hatemi, söz konusu uygulamanın nerede veya hangi koşullarda geçerli olacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Savaş sırasında ABD'nin İran topraklarında bilinen sürekli bir kara gücü konuşlandırması bulunmuyor. ABD birlikleri, nisan ayında İran tarafından düşürülen bir F-15 savaş uçağının mürettebatını kurtarmak amacıyla İran topraklarında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmişti.

Operasyonda düşürülen F-15'in silah sistemleri subayı ABD özel kuvvetleri tarafından kurtarılmış, pilot ise daha önce düzenlenen ayrı bir operasyonla bölgeden çıkarılmıştı.

“ORTADOĞU'DAN ÇIKIN” ÇAĞRISI

Hatemi açıklamasında ABD'ye Ortadoğu'dan çekilme çağrısını da yineledi.

İranlı komutan, ABD güçlerinin Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'na girme hakkının bulunmadığını savundu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, yaklaşık 40 günlük çatışmaların ardından nisan ayında ateşkesle kesintiye uğradı.

Haziran ayında taraflar arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir çerçeve anlaşmaya varıldı ancak anlaşma kısa süre sonra çöktü.

İran ile ABD arasında daha sonra zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanırken, çatışmalar özellikle İran'ın güneyi ve Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaştı.

Taraflar arasındaki dolaylı temaslar arabulucular üzerinden sürerken, diplomatik girişimlerde henüz kalıcı bir sonuç alınamadı.