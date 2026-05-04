İran'dan ABD gemisine füzeli saldırı

İran ile ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı 'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından yükselen tansiyona İran'dan yanıt geldi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, 2 füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask adası yakınlarında “İran uyarılarını yoksaydığı için” vurduğunu açıkladı. Fars ayrıca ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti.

İran Donanması da ABD savaş gemilerinin Hürmüz'e girişlerinin engellendiğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, ABD Donanmasını Hürmuz Boğazı'na yaklaşmaması veya girmemesi konusunda uyarıda bulunurken ABD'nin saldırgan eylemlerinin mevcut durumu yalnızca "karmaşıklaştıracağını" ve Körfez'deki gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti. İranlı sözcü, Hürmuz Boğazı'ndaki seyrüseferin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı ayrıca tüm ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin, Hürmüz Boğazı'nda konuşlanmış İran ordusuyla koordinasyon olmadan herhangi bir hareketten kaçınması gerektiğini vurguladı.