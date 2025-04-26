İran’dan ABD ile 3’üncü tur görüşme öncesi “anlaşma” mesajı

İran ile ABD, bugün Umman'da hem uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapacak hem de üçüncü tur üst düzey müzakerelere devam edecek.

İlki Umman’da, ikincisi İtalya’da yapılan görüşmelerin ardından üçüncü turu düzenlenecek dolaylı görüşmeler öncesi açıklama yapan İran Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani, Tahran’ın ABD’nin dolaylı görüşmelere dair gerçek niyetleri konusunda ihtiyatlı olduğunu ve doğru zamanda anlaşmaya hazır olduğunu söyledi.



“GÖRÜŞMELER NÜKLEER KONULARLA SINIRLI”



İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansının aktardığına göre, cuma günü NHK kanalına röportaj veren Mohajerani, İran’ın ulusal çıkarlarını ve ulusu için barışı güvence altına almak adına gerekli olan her şeyi yaptığını, her türlü müzakereye girdiğini belirtti.

Bugün yapılacak ve olası anlaşmaların detaylarının ele alınacağı ilk uzmanlar seviyesindeki görüşmelere de atıfta bulunan İran Hükümet Sözcüsü, “İran, ABD hükümetinin gerçek niyetleri konusunda ihtiyatlı olmayı sürdürüyor, baskı ve tehditler olmadan gerçekleştirilen diyaloğu destekliyor” dedi.



ABD’nin nükleer konularla ilgili olmayan füze programı ve “bölgesel direniş güçlerine destek” gibi meseleleri de görüşmelere dahil etmeye çalışması hakkında bir soruya da yanıt veren Mohajerani, görüşmelerin "sıkı sıkıya nükleer konularla sınırlı olduğu vurguladı, İran’ın görüşmelerin kapsamını genişletme çabalarını reddettiğini” belirtti.



MASADA NE VAR?



Üst düzey ABD ve İranlı müzakereciler bugün Umman’da görüşecek. Birer hafta arayla Umman ve İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan nükleer görüşmelerinnb ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Makat kentindeki müzakerelerde Ummanlı arabulucular aracılığıyla dolaylı görüşmeler gerçekleştirecek.



Reuters haber ajansının paylaştığı bilgilere göre, görüşmelerin “uzman düzeyinde” başlaması ve söz konusu uzmanların olası bir nükleer anlaşmasının çerçevesini çizmeye başlaması bekleniyor. Ardından iki ülkenin baş müzakerecileri dolaylı görüşmelerde bulunacak.



ABD Başkanı Trump, dün ABD'nin Time dergisine verdiği röportajda, “Bence İran ile bir anlaşma yapacağız” demiş, ancak diplomasinin başarısız olması halinde İran’a yönelik “askeri eylem” tehdidini sürdürmüştü.

