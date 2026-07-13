İran'dan ABD ile gerilime ilişkin açıklama: "Mutabakat bir kriz sürecine girmiştir"

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“MUTABAKAT KRİZ SÜRECİNDE”

İran 'ın hiçbir zaman taahhütlerini ihlal etme konusunda öncü olmadığını savunan Bekayi, "Şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan taraf ABD 'dir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı ’ndan geçiş düzenlemeleri için Ummanlı heyetle bir araya geldiklerini ve bir mekanizma oluşturmaya çalıştıklarını ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısı nedeniyle bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

“YAŞANANLARIN SORUMLULUĞU ABD'DEDİR”

Ulusal güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için gerekli önlemleri alacaklarını belirten Bekayi, "Son günlerde yaşananların sorumluluğu ABD'dedir." dedi.

Bekayi ayrıca, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemilere refakat ettiği iddiasının, Washington yönetiminin bölgedeki güvenliği tehlikeye atmayı sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

EN SON NE OLDU?

ABD ile İran arasında karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları yeniden şiddetlendi. İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. Gece saatlerinde ABD yeni dalga saldırılara başladı, İran ise Körfez'de misilleme operasyonları düzenliyor.

İran medyası, pazar öğleden sonra Hürmüz Boğazı'ndaki askeri tesislere ev sahipliği yapan Bender Abbas limanı ile yakınındaki Keşm Adası çevresi ve Buşehr kentinde füze saldırıları ve patlamalar yaşandığını bildirdi.