İran'dan ABD ile müzakerelere ilişkin açıklama: Görüşme yapılmıyor

İran ile ABD arasındaki diplomatik girişimler sürerken Tahran yönetiminden müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, El-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, Tahran ile Washington arasında şu anda herhangi bir müzakere yapılmadığını söyledi.

Rızai, İran'ın daha önce ABD'ye ilettiği yedi koşulun karşılanmasını beklediğini belirterek, Washington yönetiminden bu taleplere ilişkin "açık ve net" bir yanıt istediklerini ifade etti.

ABD'nin henüz böyle bir yanıt vermediğini kaydeden Rızai, Washington'ın ilerleyen dönemde yanıt verebileceğini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 7 ŞART

Tahran yönetimi, haziran ayında varılan geçici anlaşmada ortaya konulan yedi koşulun yerine getirilmesini, Hürmüz Boğazı 'nın yeniden açılması ve ABD ile müzakerelerin başlaması için ön şart olarak görüyor.

İran'ın talepleri arasında ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve savaş nedeniyle tazminat ödenmesi de bulunuyor.

Washington ise nükleer programa ilişkin konuların müzakerelerin ilk aşamasında ele alınmasında ısrar ediyor.

TRUMP İRAN'IN ATEŞKES PLANINI KABUL ETMEDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü arabuluculuk girişimlerini sürdüren Katar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran'la büyük çaplı çatışmaların yakın zamanda yeniden başlaması ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.

Ancak Trump, Tahran yönetiminin sunduğu mevcut ateşkes planını kabul etmeye yanaşmadı.

İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için Katar'ın öncülüğündeki diplomatik temaslar sürerken, taraflar özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve müzakerelerin koşulları konusunda uzlaşmaya varabilmiş değil.