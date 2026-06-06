İran'dan ABD saldırısına kınama. "Ateşkesin açık bir ihlali"

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Sirik bölgesi ve Keşm Adası'ndaki sahil gözetleme ile radar tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Vurulan tesislerin, ülke sınırlarının ve uluslararası su yollarındaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamakla görevli olduğu belirtilerek, söz konusu eylemin ateşkesin açık bir ihlali ile İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi.

“MEŞRU MÜDAFAA ÇERÇEVESİNDE YANIT VERİLDİ”

ABD'nin bu eyleminin uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu eyleme orantılı ve etkili bir yanıt verdiği, saldırganların hedeflerine ulaşmasına izin verilmediği kaydedildi. Washington yönetiminin bölgedeki tansiyonu düşürme niyetinde olmadığı belirtilerek, olası bir gerilimin tırmanmasından ve bu yasa dışı eylemlerin tüm sonuçlarından ABD hükümetinin sorumlu olacağı uyarısı yapıldı.

BÖLGE ÜLKELERİNE VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ÇAĞRI

BM Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca İran'ın meşru müdafaa hakkına vurgu yapılan açıklamada, bölge ülkelerine de 'iyi komşuluk' ilkesi hatırlatıldı. Komşu ülkelerden, sınırlarının ve imkanlarının İran'a yönelik saldırgan eylemler için kullanılmasına izin vermemeleri talep edildi.

Bakanlık ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kurumlara seslenerek, ABD'nin bu ateşkes ihlaline ve yasa dışı eylemlerine karşı derhal etkili bir tepki göstermeleri, bölge ve dünya barışını tehdit eden bu adımların normalleşmesini engellemeleri çağrısında bulundu.

TRUMP: FÜZELERİN YÜZDE 22'Sİ KALDI

ABD Başkanı Donald Trump , İran’ın hâlâ belirli bir askeri kapasiteye sahip olduğunu ancak füze stoklarının büyük ölçüde azaldığını iddia etti.

NBC News’e konuşan Trump, “Hâlâ kapasiteleri var. Bazı füzeleri ve dronları bulunuyor. Yüzde olarak söyleyecek olursam, muhtemelen füzelerinin yüzde 21-22’si kaldı” ifadelerini kullandı.

Trump’ın verdiği bu oran, mayıs ayında dile getirdiği yüzde 18’lik tahminin üzerine çıkarken, ABD Başkanı daha önce İran’ın savaş kapasitesini tamamen yok ettiklerini de savunmuştu.

KÖRFEZ'DE YENİ GERİLİM

Trump’ın açıklamaları, bölgede ateşkes ihlalleri ve karşılıklı suçlamaların sürdüğü bir dönemde geldi.

İran ordusu cuma günü yaptığı açıklamada, Umman Körfezi’nde bulunan iki ABD destroyerine “uyarı füzeleri” fırlattığını öne sürdü. Ancak ABD ordusu bu iddiayı hızla reddetti.

İki gün önce ise Kuveyt, “hain İran saldırganlığının” parçası olarak ateşlenen 30 balistik füzenin önlendiğini açıklamıştı.

“ANLAŞMAK DIŞINDA SEÇENEKLERİ YOK”

Haftalardır süren görüşmeler ve aralıklarla tırmanan gerilimlere rağmen savaşın sona erdirilmesine yönelik somut bir anlaşmaya ulaşılamadı.

Ancak Trump, İran’ın sonunda müzakere masasına dönmek zorunda kalacağını savundu.

“Güçlüler, gururlular ama hiç yapmak zorunda kalacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar” diyen Trump, İran’ın “anlaşmak dışında seçeneği olmadığını” söyledi.