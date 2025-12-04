İran’dan ABD savaş gemilerine uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı.

DMO tarafından yapılan açıklamada, "Şehit Muhammed Nazeri" adıyla gerçekleştirilen tatbikatta "Nevvab", "Mecid" ve "Misak" gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinin yanı sıra gözetleme, saldırı ve takip amaçlı füze, İHA ve elektronik harp unsurlarının kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikat sırasında deniz birliklerinin bölgede bulunan ABD savaş gemilerine uyarı mesajı göndererek "kararlı ve net bir mesaj ilettiği" ifade edilerek, tatbikatın "komşulara barış ve dostluk, düşmanlara ise her türlü hata ve saldırganlıktan uzak durmaları yönünde kesin ve kararlı bir uyarı" niteliği taşıdığı vurgulandı.

DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ise tatbikata ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Basra Körfezi’nde sürekli bir istihbari gözetimimiz var. Tatbikatlarla bunu daha hedef odaklı hale getiriyoruz. Denizlerdeki varlığımıza yön, hat ve rota belirliyor, görevin nasıl icra edileceğini netleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.