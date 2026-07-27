İran'dan ABD ve Ukrayna'ya misilleme uyarısı: "ABD savaşın ve barışın zamanını belirleyemez"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, haftalık basın toplantısında gündemdeki askeri ve diplomatik gelişmelere dair değerlendirmeler paylaştı.

Ukrayna 'nın bir İran deniz aracına düzenlediği ve vatandaşlarının ölümü ile yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayan Bekai, bu eylemin yasa dışı, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı ve tehlikeli bir maceraperestlik olduğunu ifade etti.

Bekai, saldırının yanıtsız kalmayacağını belirterek Kiev'e destek veren Batılı ülkelerin de bu durumdan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Bekai, Batılı aktörlerin insan hakları konusundaki çifte standartlı tutumunu eleştirdi.

Bekai, Kallas'a hitaben "İranlı kurbanlar insan hakları kapsamına girmiyor mu?" sorusunu yönelttiğini açıkladı.

Konuşmasının başında ABD ve İsrail'in askeri saldırılarında yaşamını yitiren Minablı çocukların cenaze törenini hatırlatan Bekai, Fransa hükümetinin söylemlerine tepki göstererek, "ABD ve siyonist rejimin askeri saldırılarına maruz kalan İranlıların acısı neden insani duygularınızı harekete geçirmiyor da İran kendi içişlerine müdahaleyle mücadele ettiğinde insan hakları sloganlarının arkasına saklanıyorsunuz?" dedi.

"UKRAYNA'NIN EYLEMİ MACERAPERESTLİKTİ, YANITSIZ KALMAYACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin politikalarını Birinci Dünya Savaşı öncesindeki anarşistlerin gösterişçi eylemlerine benzeten Bekai, bu adımların tüm bölgeyi etkileyecek öngörülemez sonuçlar doğuracağını söyledi.

Kiev yönetiminin dört yıldır ülkesini jeopolitik güçlerin savaş alanına dönüştürdüğünü kaydeden Bekai, "Biz en başından beri Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaya hiçbir müdahalemizin olmadığını belirttik. Zelenskiy'nin büyükleri onu kontrol etmeli ve dikkatli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bekai, Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin de Kiev'in bu eyleminden ciddi endişe duyduğunu sözlerine ekledi.

Saha gelişmelerine dair Reuters'ın aktardığına göre, ABD ordusunun İran'a yönelik 13 gece süren hava saldırılarının ardından mühimmat stoklarındaki azalma ve hedef yetersizliği gerekçesiyle bombardımanlara ara vermesi üzerine Tahran yönetimi de karşı saldırılarını durdurdu.

Ajansa konuşan kıdemli bir İranlı yetkili, Washington yönetimi bombardımanları durdurduğu sürece Tahran'ın da askeri operasyonlarını askıya alacağını ve "saldırıya karşı saldırı" ilkesine dayanan bu mesajın ABD tarafına iletildiğini açıkladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise Başkan Donald Trump'ın diplomasiye zaman tanımak amacıyla saldırılara ara verme kararı aldığını doğruladı.

Reuters haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in Başkan Trump'a, Ortadoğu'daki hava savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füzeler dahil mühimmat stoklarının zayıflaması nedeniyle operasyonların sürdürülmesinin yüksek risk taşıdığı uyarısında bulunduğu kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da bombardımanların askeri etkinliğinin sınıra ulaştığı yönünde görüş belirttiği aktarıldı.

"ABD'NİN SAVAŞ VE BARIŞIN ZAMANINI BELİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

ABD'nin savaşı yönettiği yönündeki iddialara yanıt veren Bekai, "İran'ı üç günde çökerteceklerini ve teslime zorlayacaklarını sanıyorlardı. Beş ayın ardından kendi yarattıkları bataklığa saplandılar. Bu durum bir savaş yönetimi değildir" dedi.

Tahran'ın stratejik kararlarını ulusal güvenlik temelinde aldığını belirten Bekai, "Savaşın ve barışın zamanını ABD'nin belirlemesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Ulusal çıkarlarımız gerektirdiği sürece savunmamızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak bildiriyi yıkıcı olarak nitelendiren Bekai, 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan ABD saldırılarına bazı bölge ülkelerinin topraklarını ve hava sahalarını açarak veya doğrudan katılarak destek verdiğini açıkladı.

"BİZİM BÖLGE ÜLKELERİYLE HİÇBİR HUSUMETİMİZ YOKTUR"

Bölge ülkeleriyle komşuluk ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Bekai, "Bizim bölge ülkeleriyle hiçbir husumetimiz yoktur. Aksine, güney Körfez ülkeleriyle aramızda karşılıklı güven ve işbirliğine temel oluşturabilecek güçlü bağlar mevcuttur" açıklamasını yaptı.

Kuveytli yetkililerin ABD saldırılarına topraklarını açmadıkları yönündeki beyanlarına değinen Bekai, bu açıklamaların sahada kanıtlanması gerektiğini, ABD'nin Kuveyt'teki askeri üsleri İran'a yönelik eylemlerinde kullanmayı sürdürdüğünü söyledi.

ABD'nin İbrahim Anlaşmaları kapsamında Suudi Arabistan'a sivil nükleer program izni vereceği yönündeki haberleri de değerlendiren Bekai, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) uyarınca barışçıl nükleer enerjiden yararlanmanın tüm üye ülkelerin kazanılmış hakkı olduğunu vurguladı.

ABD'nin İran'a yönelik engellemelerinin çelişkili olduğunu ifade eden Bekai, Washington'ın hukuk dışı ve seçici yaklaşımlarını uluslararası toplumun takdirine bıraktıklarını dile getirdi.

Irak Başbakanı'nın Tahran ziyaretinde iki ülke sınırlarının terör örgütlerinden arındırılması ve güvenlik anlaşmasının uygulanmasının ele alındığını belirten Bekai, ABD'den Irak aracılığıyla herhangi bir mesaj iletilmediğini bildirdi.

İngiltere'nin yeni hükümetinin ABD saldırılarına üslerini açmasını ve Hürmüz Boğazı'nda askeri koalisyon kurma girişimlerini kınayan Bekai, "Hürmüz Boğazı 28 Şubat öncesinde açık bir suyoluydu. Mevcut durumun tek sorumlusu ABD ve siyonist rejimin saldırılarıdır" ifadelerini kullandı.