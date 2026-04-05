İran'dan "ABD'nin kendi askerlerini bombaladığı" açıklaması

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.​​​​​​​

İran basınının, Hatemu'l​​​​​​​ Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Zülfikari, "ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı." dedi.

Zülfikari, "ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini" belirtti.



“SANKİ BÜYÜK BİR SENARYO ÇÖKTÜ”



İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani de, F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarına ilişkin, "Belki de bu operasyon hiçbir zaman bir 'kurtarma' olmamıştır. Sanki büyük bir senaryo çöktü." dedi.



"İsfahan'ımızın gökyüzü sadece birkaç uçağın düşüşüne şahitlik etmedi. Sanki büyük bir senaryo çöktü" diyen İsfahani, "Belki de bu operasyon hiçbir zaman bir 'kurtarma' olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsfahani, yaşanan gelişmelerin ayrıntılarının ilerleyen günlerde daha net şekilde ortaya çıkacağını vurgulayarak, "Bekleyin." ifadesini kullandı.



ABD “KURTARDIK” DERKEN, İRAN “BAŞARISIZ OLDU” DEDİ

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.



TRUMP: KURTARILAN PİLOT AĞIR YARALI

ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden paylaştığı mesajda kurtarılan F-15 mürettebatı üyesinin bir albay olduğunu, subayın ağır yaralı olduğunu söyledi. Trump, “İran ordusu büyük bir kalabalıkla ve yoğun bir arama içinde onu bulmaya yaklaşıyordu. Bu tür baskınlar, "insan ve ekipman" için tehlike oluşturduğundan nadiren denenir. Bu tür şeyler asla olmaz! İkinci kurtama operasyonu, ilk pilotu gün ışığında İran üzerinde yedi saat geçirerek kurtardıktan sonra geldi, bu da alışılmadık bir durum." ifadelerini kullandı. Trump yarın Oval Ofis'te ordu yetkilileriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğini de söyledi.



TRUMP: TARİHİN EN CESUR KURTARMA OPERASYONU

Pilotun kurtarıldığının duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da açıklama yaptı. Ordu güçlerini kutlayan Trump "ABD ordusu, ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının tam metni şöyle:

"Onu bulduk! Değerli Amerikalılar, son birkaç saat içinde ABD ordusu, tarihimizin en cesur Arama ve Kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Bu operasyon, olağanüstü mürettebattaki, son derece saygın bir albay için yapıldı ve size büyük bir memnuniyetle bildiriyorum ki kendisi artık sağ salim güvende!

Bu cesur savaşçı, İran’ın tehlikeli dağlarında, düşman hatlarının gerisinde, her saat biraz daha yaklaşan düşmanlarımız tarafından aranıyordu. Ancak hiçbir zaman gerçekten yalnız değildi; çünkü Başkomutanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve silah arkadaşları onun konumunu 24 saat boyunca izliyor ve kurtarılması için titizlikle plan yapıyordu.

Benim talimatımla ABD ordusu, dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış onlarca hava aracını onu kurtarmak üzere gönderdi. Yaralandı ancak tamamen iyi olacak.

Bu mucizevi arama-kurtarma operasyonu, dün gerçekleştirdiğimiz ve ikinci operasyonumuzu riske atmamak için doğrulamadığımız bir başka cesur pilotun başarılı şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Bu, askeri tarihte ilk kez iki ABD pilotunun, ayrı ayrı, düşman topraklarının derinliklerinden kurtarıldığı anlamına geliyor.

Asla bir Amerikan askerini geride bırakmayacağız! Bu iki operasyonu tek bir Amerikan askerinin bile hayatını kaybetmeden ya da yaralanmadan gerçekleştirmiş olmamız, İran semalarında ezici hava hâkimiyeti ve üstünlüğü sağladığımızı bir kez daha kanıtlıyor.

Bu, tüm Amerikalıların — Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve diğer herkesin — gurur duyması ve etrafında birleşmesi gereken bir andır. Gerçekten de dünya tarihinin en iyi, en profesyonel ve en ölümcül ordusuna sahibiz."