İran'dan ABD'ye Hürmüz için 7 günlük plan önerisi

Birleşmiş Milletler’de (BM) gazetecilere konuşan Arakçi, ABD ’ye Hürmüz Boğazı ’nın yeniden açılması 7 günlük bir plan sunduklarını söyledi. Arakçi’ye göre gerekli koşullar yerine getirilirse boğazda normal deniz trafiği 7 gün içinde başlayabilir.

''Karar artık ABD’ye bağlı.'' dedi. Washington’dan bekledikleri adımları tek tek açıklamayan Arakçi, bunların haziranda iki ülke arasında varılan İslamabad Mutabakatı’nda zaten yer aldığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İslamabad Mutabakatı’na dönülmesi yönündeki desteğini memnuniyetle karşıladı. Pezeşkiyan, Tahran’ın mutabakata dönülmesi ve daha önce üstlenilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiği görüşünü paylaştığını söyledi.

Açıklamalar, BM Genel Kurulu sırasında yeniden başlayan diplomatik temasların ardından geldi. ABD ve İran, görüşmelerin başladığı salı günü arabulucular aracılığıyla dolaylı mesaj alışverişinde bulunmuştu. Aynı gün BM kürsüsünde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda ''Büyük bir karar vermem gerekiyor.'' demiş ve anlaşma sağlanamaması halinde Tahran’ı tehdit etmişti.

Tarafların değerlendirdiği seçenekler arasında İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması ve ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırması da bulunuyor. Henüz bir anlaşma açıklanmadı.