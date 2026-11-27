İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD 'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukasına ilişkin Washington yönetimine uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musevi, İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını belirtti.

"Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin" ifadelerini kullanan Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

İRAN: ABD'NİN EL KOYDUĞU İKİ TANKERİ GERİ ALDIK

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani de bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin el koyduğu İran'a ait iki petrol tankerinin düzenlenen operasyonla geri alındığını öne sürdü.

İrani, ABD'nin Hürmüz Boğazı 'ndan gemi geçirmeye çalıştığını ancak boğazın kapalı olduğunu savundu.

Operasyonun ne zaman ve nerede gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmazken İran'ın iddiası bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

TRUMP BÖLGEYE YENİ UÇAK GEMİSİ GÖNDERDİKLERİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Şükran Günü dolayısıyla Amerikan askerleriyle yaptığı görüşmede, Washington'ın Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirdiğini söyledi.

Bölgeye ilave bir uçak gemisi gönderdiklerini açıklayan Trump, İran'ın büyük hatalar yaptığını savundu.

Tahran'a anlaşmaya varması için fırsat tanıdıklarını belirten Trump, İran yönetiminin anlaşmayı kabul edeceğinden şüphe duyduğunu ifade etti.

Trump, pazar günü de ABD'nin uyguladığı ablukayı aşmaya çalışan İran gemilerinin batırılacağı tehdidinde bulunmuştu.

TAHRAN: ABLUKAYI ASKERİ YÖNTEMLERLE KIRABİLİRİZ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ı ne savaş ne de barış koşullarının hakim olduğu yıpratıcı bir sürece sürüklemek istediğini savunmuştu.

Kalibaf, deniz ablukasını askeri yöntemlerle kırmanın mümkün olduğunu ve yakın zamanda bu yönde adımlar atacaklarını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin deniz ablukasını askeri saldırganlık ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ihlali olarak nitelendirerek İran'ın elindeki tüm imkanları kullanacağını belirtmişti.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Karşılıklı tehditlere rağmen Washington ile Tahran arasındaki diplomatik girişimler de devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasındaki arabuluculuk çalışmalarını sürdürdüğünü, taraflar arasında çeşitli önerilerin iletildiğini bildirdi.

Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin şartlarından vazgeçmediğini belirten Arakçi, deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın petrol ihraç etmesine yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi, dondurulan varlıklarının serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

ABD'NİN İRAN ABLUKASI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, Hürmüz Boğazı'nı da krizin merkezine taşıdı.

Washington yönetimi, 13 Nisan'da İran limanlarını hedef alan deniz ablukasını uygulamaya koydu.

Pakistan'ın arabuluculuğunda 18 Haziran'da imzalanan mutabakatın ardından abluka kaldırıldı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle ABD, 14 Temmuz'da ablukayı yeniden uygulamaya başladı.

Temmuz ayından bu yana taraflar arasında zaman zaman yeniden başlayan askeri çatışmalar, diplomatik çözüm girişimlerine rağmen bölgedeki gerilimin yüksek seyretmesine neden oluyor.