İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD'nin bölge ülkelerini bölmek için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki yetkilileri kullanmaya çalıştığını ancak İran, Türkiye ve Irak'ın desteğiyle planın başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen 13'üncü İran Coğrafya Kongresi'nde konuşan Hatemi, ABD'yi bölge ülkelerinin sınırlarını bozmaya çalışmakla suçladı.



ABD'nin bölgesel coğrafyayı bozmak ve bölge ülkelerini bölerek küçük devletler ortaya çıkarmak istediğini ileri süren Hatemi, "Düşmanlar ilk adım olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki yetkilileri aldatarak bölge ülkelerini parçalama peşindeydi ancak halkın uyanıklığı ve İran, Türkiye ve Irak'ın desteğiyle bu plan başarısız oldu." dedi.



Hatemi, ABD'nin "Yeni Ortadoğu Planı" kapsamında bu hedefine ulaşmaya çalıştığını kaydetti.

