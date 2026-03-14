İran’dan ABD’ye "Bölgedeki tüm sanayi tesislerini boşaltın" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, ABD ve İsrail’in son günlerde İran’daki sivil sanayi tesislerini hedef aldığını belirterek, ABD’ye misilleme uyarısında bulundu. Açıklamada, "Düşman son 48 saat içinde ülkenin sivil fabrikalarını hedef almıştır. Ne yazık ki üretim yapan ve rızkını kazanmak için çalışan bazı değerli işçilerimiz, oruçluyken şehit olmuşlardır." denildi.



ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadeler kullanılan açıklamada, "ABD ve Siyonist düşman, silahlı kuvvetlerimiz karşısında yenilgiye uğrayınca korkakça sivil sanayi tesislerine saldırmaya yönelmiştir. ABD’ye, bölgedeki tüm ABD sanayi tesislerini boşaltması yönünde uyarıda bulunuyoruz. Ayrıca ABD’lilerin hissedar olduğu sanayi fabrikalarının çevresinde yaşayan halktan da zarar görmemeleri için bu bölgeleri tahliye etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD ÜSLERİ VE ERKEN UYARI RADARLARI HEDEF ALINDI



DMO tarafından yayımlanan bildiride, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 50’nci dalgasının DMO Hava Kuvvetleri’ne ait imha tipi ve nokta atışı kabiliyetine sahip insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) El-Dhafra Hava Üssü ve Fujaira’daki bazı askeri noktalar ile Bahreyn’in Juffair bölgesindeki ABD üssü ve ABD 5. Filo Karargahı, Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü ve bölgede konuşlu erken uyarı radarlarının hedef alındığı belirtildi.

BÖLGE HALKINA UYARI



DMO açıklamasında ayrıca bölge halkına çağrıda bulunularak, "Bu İHA’lar elde ettikleri istihbarat doğrultusunda hedeflere hassas şekilde müdahale etmektedir. Bölge halkından Amerikan askerlerinin saklandığı yerlerden uzak durmaları istenmektedir" denildi.