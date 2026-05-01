İran'dan ABD'ye Hürmüz resti. "Saldırıya yanıtımız uzun ve acı verici olacak"

ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes sürerken, iki ülke arasındaki karşılıklı hamleler de devam ediyor.

Hürmüz Boğazı 'ndan gemi geçişini sağlayacak uluslararası bir koalisyon kurma girişimleri yaptığı iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump , "İran bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler." dedi.

Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından yaptığı değerlendirmede İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak içeriği kendisi ve birkaç kişinin bildiğini kaydeden Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaktan başka şansının olmadığını iddia etti. İran’a yönelik "askeri bir operasyon" düzenlediklerini, bu durumu "savaş" olarak nitelemediğini ifade eden ancak konuşmasının devamında "savaş" ifadesini kullanan ABD Başkanı, İran'a yönelik deniz ablukasının devam edeceğini söyledi.

Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin ise "Bunu ele geçirmek istiyoruz. Öyle ya da böyle alacağız. Ya elde edeceğiz ya da alacağız. Ya bize verecekler ya da biz alacağız. Bu hiç de zor olmayacak." dedi.

"ABD KENDİ ÜSLERİNİN GÜVENLİĞİNİ BİLE SAĞLAYAMIYOR"

İranlı yetkililer ise Trump'ın açıklamaları ve ablukaya yine rest çekerek yanıt verdi. İlk açıklama İran dini lideri Mücteba Hamaney'den geldi. Hamaney'e ait olduğu belirtilen ve İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan mesajda "Amerikan varlığının ve onların Basra Körfezi topraklarında yerleşip üslenmesinin, bölgedeki en büyük güvensizlik kaynağı olduğu kanıtlanmıştır." dedi.

"ABD'nin kendi üslerinin güvenliğini bile sağlayamadığını" vurgulayan Hamaney bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini de sağlayamayacağını iddia etti. "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğinde ABD'nin olmayacağı" ifadesini kullanan Mücteba Hamaney ayrıca "Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

"UZUN VE ACI VERİCİ OLACAK"

Hamaney'in açıklamasından kısa süre sonra açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı "ABD'nin saldırısı sınırlı olsa dahi Tahran'ın yanıtı uzun ve acı verici olacak" diye konuştu.

İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Cafer Kadiri de ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasının işe yaramadığını öne sürdü. Çin, Hindistan ve Japonya'nın, Beyaz Saray’ın kısıtlamalarını dikkate almaksızın gemilerinin geçişi için ödeme yaptığı, hatta ülkemizin petrol ve petrol ürünlerini satın aldığı görülüyor" dedi.

İran Deniz Taşımacılığı Birliği Konteyner Komitesi Başkanı Kambiz İtimadi ise İran ticaretinin yüzde 40'ının kara ve koridor yollarına aktarılma şansı olduğunu belirtti. Böylece ülkenin ablukayı delmesinin kolaylaşacağını savundu.