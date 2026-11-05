İran'dan ABD'ye Katar üzerinden nükleer teklifi: Önce 7 şartın karşılanması isteniyor

İran , ABD ile devam eden dolaylı müzakereler kapsamında nükleer programına ilişkin yeni teklifini Katar aracılığıyla Washington yönetimine iletti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, teklifin ancak ABD'nin Tahran tarafından öne sürülen yedi talebi yerine getirmesinin ardından müzakere edilebileceğini belirtti.

Yetkili, Washington yönetiminin İran'ın nükleer teklifini incelemeye aldığını da söyledi. Teklifin teknik ayrıntılarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

TAHRAN'IN ŞARTLARI NE?

Tahran yönetiminin daha önce açıkladığı koşullar arasında ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması, İran petrolüne uygulanan yaptırımları hafifletmesi ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması bulunuyor.

Tahran ayrıca, nükleer programına ilişkin müzakerelere geçilmeden önce ABD'nin verdiği taahhütleri yerine getirdiğinin doğrulanmasını istiyor.

Washington ise İran'ın nükleer programının müzakerelerin başlangıcından itibaren ele alınması gerektiğini savunuyor.

KATAR ARABULUCULUĞUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerde Katar'ın arabuluculuk girişimleri son günlerde yoğunlaştı.

Reuters'ın 2 Kasım'da aktardığına göre İranlı müzakereciler, Doha'daki temaslarını bir anlaşmaya varılamadan tamamladı. Bununla birlikte görüşmelerde hazırlanan anlaşma taslağı taraflar arasında dolaşıma sokuldu.

Katar heyeti de aynı gün Tahran'a giderek İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmelerde, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmek amacıyla üzerinde çalışılan taslak anlaşma ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, daha önce hazırlanan yedi aşamalı planın müzakerelerin temelini oluşturmaya devam ettiğini açıklamıştı.

Bekayi, başlangıçta yedi günlük bir takvim öngören planın iki gün içinde uygulanabilecek şekilde yeniden düzenlenebileceğini belirtmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİN MERKEZİNDE

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ciddi biçimde sekteye uğradı. ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka ve bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırılar, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.

İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden normal deniz trafiğine açılması için ABD'nin yaptırımlar ve abluka konusunda somut adımlar atmasını şart koşuyor.

Buna karşılık Washington, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceğini de kapsayan kapsamlı bir anlaşma istiyor.