İran'dan ABD'ye mesaj, "Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecek"

ABD'nin İran'a saldırıya hazırlandığı iddiaları gündemi meşgul ederken Tahran'dan duruma dair açıklama geldi. Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İran, hem kapasite ve kabiliyetlerine hem de haziran ayı (savaşı) dahil geçmiş tecrübelerine güvenmektedir. Daha güçlü durumdayız. İran, her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı ve pişman edici bir karşılık verecektir." dedi.

Askeri güç sevkiyatı ve askeri tehditlerin, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Bekayi, "Savaş gemilerinin bölgeye sevk edilmesi, İran'ın kendi varlığını savunma konusundaki irade ve kararlılığında en küçük bir zafiyet oluşturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haziran ayındaki saldırıların devamı niteliğinde, geçmişte olduğu gibi şu anda da hibrit bir savaşla karşı karşıya olduklarını söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:

"Son birkaç ayda ABD ve Siyonist rejim kaynaklı iddialar veya tehditlerle karşı karşıyayız. Bölge ülkeleri, bölgede yaşanacak herhangi bir emniyet sorununun hedefinin yalnızca İran olmadığının farkındadır. Bu nedenle bölge ülkeleri arasında ortak bir kaygı söz konusudur."

Ayrıca Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un mesaj alışverişinde bulundukları iddialarını da yalanladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Donanması uçak gemisi dahil bir grup filoyu Basra Körfezi'ne doğru göndermiş, ABD Başkanı Trump da geçen hafta Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndan (WEF) Washington'a dönerken yaptığı açıklamada "İran'a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğunu" açıklamıştı.

"İran'ı infazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim, vazgeçtiler." diyen Trump'ın sözünü ettiği filonun Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 destroyerden oluştuğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği ihtimaline karşı İsrail ordusunun tüm cephelerde hazırlık yaptığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğu açıklamasının ardından bölgede gerginlik artmaya devam ediyor.