İran’dan ABD’ye nükleer mesajı: “Uranyum zenginleştirme kırmızı çizgimiz”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uranyum zenginleştirmenin İran'ın barışçıl nükleer enerjisinin ve nükleer sanayisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Bekayi, "Uranyum zenginleştirmede en küçük bir esneklik göstermeyeceğiz" dedi.



"KARŞI TARAF İYİ NİYETLİYSE BİZ DE İYİMSER OLABİLİRİZ"



ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile yapıcı görüşmeler yürütüldü" yönündeki açıklamasına da değinen Bekayi, "En başından beri açıkça ifade ettik. Eğer ABD'nin amacı İran'ın nükleer programının askeri hale gelmesini önlemekse, bu zaten mevcut bir durum. Biz hiçbir zaman nükleer enerjiyi askeri amaçlarla kullanmayı hedeflemedik. Karşı tarafta iyi niyet varsa, biz de müzakerelerin devamı konusunda iyimser olabiliriz. Ancak amaç İran'ı meşru haklarından mahrum bırakmak olursa, bu süreç kesinlikle bir sonuca ulaşmayacaktır" şeklinde konuştu.



"UMMAN'IN SUNDUĞU TEKLİF DEĞERLENDİRİLİYOR"



ABD ile Roma'da yapılan 5'nci tur görüşmelere değinen Bekayi, Umman'ın sunduğu teklifin değerlendirildiğini belirterek, "Umman, bu sürecin kolaylaştırıcısı olarak, yardımcı olabileceğini düşündüğü noktalarda görüşlerini dile getiriyor ve her iki tarafla da koordinasyon sağlıyor. Ancak burada çok açık bir husus var. Uranyum zenginleştirme İran'ın kırmızı çizgisidir ve bu konuda en ufak bir esneklik gösterilmeyecektir. Umman'ın sunduğu öneriler de bu gerçeği göz önünde bulunduracaktır" ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ BİR ANLAŞMA HİÇBİR ZAMAN GÜNDEMİMİZDE OLMADI"



ABD ile geçici bir anlaşmaya varılacağı ve İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetini geçici olarak askıya alacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Bekayi, "Geçici bir anlaşma hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadı. Uranyum zenginleştirme programını geçici olarak askıya alma gibi bir durum da yok" dedi.



"YAPTIRIMLARI ARTIRMALARI SÜRECE ZARAR VERİYOR"



Müzakereler sürerken ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları artırmasının sürece zarar verdiğini belirten Bekayi, "İran olarak diplomasi yoluyla çıkarlarımızı elde edebileceğimizi hissettiğimiz sürece müzakerelere devam edeceğiz. Ancak tarafların çelişkili davranışları bu sürece yardımcı olmuyor. Yaptırımların sürdürülmesi, kesinlikle tüm müzakere sürecini zedeler" şeklinde konuştu.

6'NCI TUR MÜZAKERELER NE ZAMAN?



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkan Yardımcısı'nın bu hafta Tahran'ı ziyaret edeceğini belirten Bekayi, İran ile Ajans arasındaki işbirliğine değinerek, "Bizim Ajans'la tutumumuz her zaman yapıcıydı ve her zaman yükümlülüklerimize dayalı bir ilişki kurmaktan yana olduk. Ajanstan beklentimiz, diğer tarafların etkisinde kalmadan görevlerini yerine getirmesi. Ajans'ın yaklaşımı ve rolü kesinlikle etkili" diye konuştu.



Bekayi, ABD ile yeni müzakere turuna ilişkin ise henüz tarih ve yerin netleşmediğini belirterek, Umman ile koordinasyon halinde olduklarını ve yeni tarih bilgisinin Umman tarafından açıklanacağını bildirdi.

