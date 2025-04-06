İran’dan ABD’ye nükleer müzakereler için şartlı yeşil ışık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, cumartesi günü başkent Tahran’da Nevruz dolayısıyla düzenlenen ve yabancı ülkelerin büyükelçilerini bir aray getiren etkinlikte ABD ile olası nükleer müzakerelerini değerlendirdi.



İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’in aktardığına göre, Tahran’ın “uluslararası gelişmeler konusunda sorumlu ve ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediğini” söyleyen Arakçi, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen mektuba orantılı bir ton ve bağlamla yanıt verdiğini, bu esnada diplomasi şansını muhafaza ettiğini belirtti. Arakçi, İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl doğası ile ilgili taahhütlerde bulunmak için bir dizi gönüllü düzenleme yapmış olmalarına karşın ABD’nin 2015 yılında nükleer anlaşmadan çekilmesini kınadı.



“ABD ÇELİŞKİLİ BİR POLİTİKA YÜRÜTÜYOR”



Trump’ın ilk döneminde yaşanan bu olaya atıfla sözlerini sürdüren İran Dışişleri Bakanı Arakçi, “Bu deneyime sahip olarak, şu anda güven inşası temelinde nükleer programımız konusunda müzakerelere ve yaptırımların kaldırılmasına hazırız” diyerek bunun yalnızca “İran’a karşı acımasız yaptırımların kaldırılması karşılığında olabileceğini” vurguladı.



ABD’nin çelişkili bir politika yürüttüğünü de kaydeden İran Dışişleri Bakanı, Trump’ın bir yandan doğrudan müzakere çağrısı yaptığını, diğer yandan güce başvurma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Böyle bir hamlenin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nı da ihlal edeceğini savunan Arakçi, İran dolaylı görüşme yolunu test etmeye hâlâ hazırken bu tür bir yaklaşımın manasız olduğunu sözlerine ekledi.



İranlı bakan, Tahran’ın yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak ve farklılıkları ortadan kaldırmak için diplomasiye bağlı olduğunu ancak tüm olası senaryolara hazır olduklarını ve ulusal çıkarları ile egemenliklerini kararlı bir şekilde koruyacaklarını söyledi.

