İran'dan ABD'ye "nükleer" şartı

İranlı kaynaklara göre, nükleer faaliyetlerin geçici olarak durdurulması yönünde bir "siyasi anlaşma" yapılması durumunda, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş fonları serbest bırakması da gerekecek.

2025 yılı itibarıyla, ABD ve İran arasında nükleer program konusunda müzakereler devam ediyor.

İran'ın gündeme getirdiği fonlar, çeşitli ülkelerde ve ABD'de bulunan, toplam değeri 100 ila 120 milyar dolar arasında değişen İran'a ait varlıklar.



Geçmişte, ABD ve İran arasında yapılan bir mahkum takası anlaşması kapsamında, Güney Kore'de dondurulmuş olan 6 milyar dolarlık İran fonu serbest bırakılmış ve bu fonların insani amaçlarla kullanılacağı belirtilmişti.