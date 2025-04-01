İran'dan ABD'ye nükleer Uyarı: "Saldırı olursa üretmek zorunda kalırız"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonunda katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Laricani, ABD'nin ülkesine yönelik tehditlerine değinerek, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olduğunu fakat Hamaney'in kitle imha silahlarıyla ilgili fetvası doğrultusunda nükleer silah üretmeye yönelmediklerini aktardı.



Laricani, ABD'ye seslenerek, “İran bunu yapmak istemiyor ancak siz baskı yaparsanız halk ülkenin güvenliği adına bunu yapmamız için baskı oluşturacaktır. Kendiniz ya da İsrail tarafından bombalama yoluna giderseniz İran'ı başka türlü kararlar almaya mecbur etmiş olursunuz. Bu da sizin çıkarına olmaz. O yüzden tutumunuzu değiştirin” dedi.