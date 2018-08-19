Sosyal medyadan açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin 65 yıl önce Muhammed Musaddık'ın demokratik hükümetini devirdiğini belirtti.
Cevad Zarif "Şimdi de ABD Dışişleri Bakanlığı içinde oluşturulan 'Eylem Grubu' aynı şeyi baskı ve dezenformasyon ile yapmak istiyor, bir daha asla" mesajını paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bakanlık bünyesinde "İran Eylem Grubu" oluşturmuştu. Eylem Grubu'nun İran'a yönelik baskı kampanyasını koordine edeceği açıklanmıştı.
İran'dan ABD'ye suçlama
NTV HaberDünya
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin İran'daki rejimi değiştirmeye çalıştığını söyledi.
Sosyal medyadan açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin 65 yıl önce Muhammed Musaddık'ın demokratik hükümetini devirdiğini belirtti.